Tổ ẩm 400m2 đan cài nhiều lớp không gian của gia đình 3 thế hệ

Thúy Hiền| 07/09/2025 13:47

Công trình được hình thành từ ý tưởng “Layers of the Nest” – những lớp tổ đan cài, nâng niu và bảo bọc, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các thế hệ. Với phong cách farmhouse kết hợp hiện đại, bảng màu kem, xanh mint thanh thoát và những đường cong mềm mại, ngôi nhà vừa mang nét tươi mới, vừa giữ sự ấm áp quen thuộc.

Ngôi nhà ba thế hệ tại Valora Island, TP.HCM có tổng diện tích khoảng 400m2. Gồm 1 trệt 2 lầu và một sân thượng.

pic-63.jpg

Không gian chung tầng trệt là không gian của sự sum vầy, được tổ chức mở, kết nối liền mạch phòng khách và bếp. Phòng khách sáng bừng nhờ hệ cửa lớn, nổi bật với sofa xanh mint, ghế hoa lá và vách cong mềm mại. Khu bếp + bàn ăn tiếp nối nhẹ nhàng với tông xanh pastel, dưới ánh sáng giếng trời, trở thành trung tâm của những bữa cơm sum họp.

pic-2.jpg
pic-8.jpg
pic-11.jpg

Tầng một là không gian của bà và bé. Phòng của bà trẻ trung và lạc quan với gam hồng pastel kết hợp xanh mint, nội thất tiện nghi và phòng tắm riêng pastel hồng + xanh tạo cảm giác nhẹ nhàng, an toàn. Ngay bên cạnh, phòng của bé mang màu sắc vui tươi với giường khủng long, tủ đồ hình học và bàn học cạnh cửa sổ. Hai không gian: một gợi nhớ truyền thống, một mở ra tương lai tạo nên lớp tổ đầy ý nghĩa trong hành trình chung sống.

pic-41.jpg
pic-55.jpg
pic-45.jpg
pic-56.jpg
pic-15.jpg

Tầng hai là sự riêng tư của ba mẹ, được bố trí với phòng master rộng rãi, chia thành khu ngủ và khu làm việc. Bảng màu kem + xanh mint cùng nội thất gỗ sáng màu mang lại cảm giác thư thái. Phòng tắm master như một spa tại gia với bồn tắm cạnh mảng xanh, gạch mosaic bo cong và hệ vanity sáng màu. Đây là lớp tổ mang đến sự riêng tư, nơi ba mẹ tìm lại sự cân bằng và thư giãn sau ngày dài.

pic-17.jpg
pic-22.jpg
pic-34.jpg
pic-32.jpg

Trên cùng là sân thượng rộng rãi, được ví như khoảng trời riêng của gia đình. Bàn ghế sắt trắng thanh thoát, mảng xanh rực rỡ và hồ mosaic xanh biếc biến nơi đây thành một khu vườn nhỏ giữa phố thị. Đây là nơi cả nhà cùng chăm cây, tập thể dục, tiếp khách hay ngắm mây trôi – một lớp tổ mở ra thiên nhiên và sự thong dong.

pic-60.jpg
pic-61.jpg
