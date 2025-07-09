Tổ ẩm 400m2 đan cài nhiều lớp không gian của gia đình 3 thế hệ

Tầng hai là sự riêng tư của ba mẹ, được bố trí với phòng master rộng rãi, chia thành khu ngủ và khu làm việc. Bảng màu kem + xanh mint cùng nội thất gỗ sáng màu mang lại cảm giác thư thái. Phòng tắm master như một spa tại gia với bồn tắm cạnh mảng xanh, gạch mosaic bo cong và hệ vanity sáng màu. Đây là lớp tổ mang đến sự riêng tư, nơi ba mẹ tìm lại sự cân bằng và thư giãn sau ngày dài.