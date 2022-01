TLinh xin lỗi Trấn Thành vì hành xử không đúng mực trên sóng trực tiếp

Tlinh cho biết đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều vì sự cố giao tiếp, màn biểu diễn không được như ý và những bình luận phản ứng của khán giả. Cô nhận lỗi vì non nớt trong việc xử lý cảm xúc và để ảnh hưởng đến cách giao tiếp và mong nhận được sự cảm thông của Trấn Thành và mọi người. Cuối cùng, Tlinh khẳng định sẽ rút kinh nghiệm và trở nên tốt hơn.

Đ.N