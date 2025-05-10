Tivi giảm giá tới hơn 35 triệu, tủ lạnh còn vài triệu

Tivi hạ giá sâu kỷ lục, có mẫu giảm tới hơn 35 triệu đồng

Thị trường điện máy bước vào cuộc đua khuyến mại với mức chiết khấu lên đến 50-56%. Theo khảo sát tại các hệ thống điện máy, nhiều mẫu tivi đang được giảm giá sâu, tập trung vào các model ra mắt năm 2024 cũng như các dòng QLED và UHD trong giai đoạn xả hàng.

Đáng chú ý, các dòng tivi cỡ lớn từ 55 inch đến 65 inch có mức ưu đãi cả về phần trăm lẫn số tiền trực tiếp, đưa phân khúc 4K vốn cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ từ 10-15 triệu đồng cho một mẫu 65 inch 4K cơ bản.

Nổi bật nhất trong nhóm giảm mạnh về tiền mặt là các mẫu tivi cao cấp kích thước lớn. Điển hình là Samsung OLED 65 inch QA65S90D được ưu đãi tới 56%, tương đương hơn 35 triệu đồng (từ 63,9 triệu xuống 27,99 triệu đồng), trở thành mức giảm cao nhất ở phân khúc cao cấp với công nghệ Vision AI và khả năng chống chói.

Giảm giá sâu, nhiều mẫu tủ lạnh chỉ còn vài triệu đồng

Thị trường điện máy đang chứng kiến một cuộc đua khuyến mãi mặt hàng tủ lạnh. Nhiều mẫu tủ lạnh giảm giá sâu tới gần 50%, chỉ còn vài triệu đồng.