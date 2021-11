Tỉnh từng là "vùng đỏ" duy nhất cả nước hạ nhiệt, đã có màu xanh

Your browser does not support the audio element.

Chiều 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ 0h ngày 16/11.

Theo đó, cấp tỉnh thuộc cấp 3 (nguy cơ cao/vùng cam). Cấp này vẫn giữ nguyên so với quyết định một tuần trước.