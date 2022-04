Tình trẻ Lệ Quyên mặt đơ, thoại nhạt trong 'Thương Ngày Nắng Về'

Phần 2 Thương Ngày Nắng Về với sự xuất hiện nhiều nhân vật mới xuất hiện khiến câu chuyện của dàn diễn viên chính trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn.

Một trong số đó là sự có mặt của Lâm Bảo Châu. Việc "tình trẻ" của Lệ Quyên tham gia phim khiến nhiều khán giả tò mò. Trong tập 3 được phát sóng vào tối 6/4, nam diễn viên đã chính thức xuất hiện.