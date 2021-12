Tình trạng hỗn loạn chưa từng có xảy ra trong concert offline của The Boyz: Fan đã mua vé nhưng lại không được phép vào, bị staff kiểm tra cả... chu kỳ kinh nguyệt

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, The Boyz đã tổ chức 3 đêm concert với tên gọi "THE B-ZONE" tại sân vận động Seoul SK Olympic Handball Gymnasium. Sau NU'EST, The Boyz chính là nhóm nhạc tiếp theo mang concert offline trở lại tại Hàn Quốc sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Thế nhưng thay vì được tận hưởng niềm vui được gặp thần tượng, rất nhiều fan The Boyz lại phải trải qua những trải nghiệm kinh hoàng mà nguyên nhân xuất phát từ thái độ thô lỗ, lộng quyền của một bộ phận nhân viên làm nhiệm vụ tại địa điểm tổ chức.

Dưới đây chỉ là một vài trong số rất nhiều bài đăng bức xúc mà người hâm mộ của The Boyz đã đăng lên SNS sau khi trở về từ concert!

"Họ đã vào hộp thư của tôi và thậm chí còn hỏi kích cỡ Ipad của tôi... Họ nhìn vào phần tra cứu đơn gửi CJ và thậm chí còn hỏi tôi có đặt cua hoàng đế không. Tôi nói với họ là tôi không có đặt món đó và họ phản ứng kiểu "Gì chứ?". Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".

"Chết tiệt, họ còn xem chi tiết giao dịch CGV của tôi và hỏi tôi đã xem phim gì. Họ vào cả tài khoản Carrot của tôi và hỏi về những sản phẩm mà tôi đã bán gần đây. Cạn lời thật chứ. Tôi thậm chí còn phải trả lời rằng tôi đã xem Cruella... Và tôi đã bán XXX...".

"Làm ơn... Hôm nay nhân quyền của tôi đã bị tước đoạt. Họ đã truy cập vào tất cả các ứng dụng của tôi".

"Bạn tôi đã bị hỏi ID cá nhân khi tham gia concert của The Boyz, và họ thậm chí còn hỏi về chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy nữa ㅋㅋㅋㅋ" (Nội dung tin nhắn: Tớ đã đến concert. Và họ mở ứng dụng chu kỳ kinh nguyệt của tớ ra. Rồi hỏi tớ kỳ kinh của tớ là khi nào. Cậu có thấy có lý không?)

"Tôi là người đã tham dự buổi hòa nhạc của The Boyz vào ngày 3 tháng 12, cũng là concert đầu tiên. Đầu tiên staff yêu cầu kiểm tra ID (Tôi phải cho họ xem lịch sử đăng nhập vào Yes24 và chi tiết đặt vé). Tôi cũng đã cởi khẩu trang để họ xác minh gương mặt. Sau khi xác nhận, họ đưa vòng tay cho tôi. Khi tôi bước vào thì mới đầu họ cũng giải thích y như vậy, nhưng đột nhiên họ nói với tôi rằng vòng tay của tôi có lỗi gì đó, sau đó dùng dao cắt và mang nó đi".

"Chỉ vài phút trước đó họ còn bảo với tôi là xác nhận xong rồi và đưa vòng tay cho tôi, vậy nên tôi mới hỏi lại tại sao họ lại thay đổi những gì mình đã nói. Tôi có nói với họ rằng concert sắp bắt đầu rồi nhưng tự nhiên họ lại bảo tôi không được vào. Tôi có hỏi họ là có phải họ đang ép tôi phải tháo vòng tay ra không? Và họ chỉ nói là khi nãy các staff đã phạm sai lầm và họ xin lỗi nhưng tôi không thể vào được. Tôi có giải thích rằng người đưa vòng tay cho tôi trước đó tóc ngắn và có đeo kính, nhưng họ lại bảo "Đâu phải đâu?"".