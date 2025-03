Tình trạng hiện tại của Kim Soo Hyun gây sốc: Quẫn trí đến mức phải có người theo sát, đi khắp nơi xin lỗi đồng nghiệp

Những thông tin về tình hình lúc này của Kim Soo Hyun đang được chia sẻ khắp các nền tảng MXH, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với tình hình hiện tại, việc liên tục bị các nhãn hàng hủy hợp đồng, đối diện với việc phải trả khoảng khoản bồi thường lên đến 20 tỷ KRW (~ 200 tỷ VND) và mất trắng sự nghiệp, việc suy sụp tinh thần là điều dễ hiểu.

Cư dân mạng cũng rất lo ngại cho số phận của dự án mà Kim Soo Hyun đang thực hiện - Knock Off khi được biết phim đã sắp quay xong và những ngày này vẫn duy trì quá trình ghi hình chứ không hề tạm hoãn vì bê bối của nam chính. Nhiều thông tin cho biết với dự án này, cát-xê mà Kim Soo Hyun nhận được lên tới 800 triệu won/tập (hơn 14 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với mức cát-xê thời Queen of Tears.

Chính bởi vậy, việc hủy dự án, thay diễn viên chính là điều tương đối bất khả thi và nếu nó xảy ra thì số tiền mà Kim Soo Hyun phải bồi thường cho ekip là rất lớn. Có lẽ vì vậy nên dù đang là tâm điểm của tranh cãi và những lời chỉ trích nhưng Kim Soo Hyun vẫn phải duy trì việc quay phim suốt những ngày qua cho kịp tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 3 (phim ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 4/2025).