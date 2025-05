Tình trạng đáng lo ngại của ông nội quốc dân

Công ty quản lý giải thích thêm Lee Soon Jae bị mất cơ nghiêm trọng, đặc biệt ở chân. Điều này khiến việc đi lại của ông trở nên ngày càng khó khăn. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi và tích cực phục hồi chức năng. Trước đó, Lee Soon Jae phải rút khỏi vở kịch Waiting for Godot do vấn đề sức khỏe. Ông cũng hủy các buổi biểu diễn và dành thời gian nghỉ ngơi.