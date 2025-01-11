Tình trạng của Tuấn Hưng

“Phải đi làm xa nhà lúc mẹ ốm nặng là điều không dễ dàng. Nhưng không đi thì không được bởi đó là công việc đã sắp sẵn nhiều tháng, không thể bỏ dở giữa chừng. Chỉ biết cầu xin may mắn và cố gắng làm tất cả những gì có thể ở thời điểm này với mẹ”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo Tuấn Hưng, từ ngày mẹ mắc bạo bệnh, anh mới hiểu rõ cuộc đời là vô thường. Anh học cách lắng nghe, cách thở cùng mẹ và thấy mình nhỏ bé. Nam ca sĩ khẳng định hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất anh từng nghe trong đời.

“Con vẫn ở đây bên mẹ, lặng im nhìn từng hơi thở, nghe từng nhịp tim yếu dần mà lòng rối bời. Có những lúc con muốn khóc thật to, muốn gục xuống bên mẹ mà nói rằng con sợ lắm nhưng nén lại. Con sợ mẹ sẽ lo, mọi người sẽ buồn và năng lượng yếu mềm của con làm căn phòng vốn đã lặng càng thêm nặng. Thế là con chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, để mẹ cảm nhận rằng: Con vẫn còn ở đây và con sẽ không đi đâu cả. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, con cũng chẳng ngần ngại”, Tuấn Hưng giãi bày.

Hồi tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu như lời cầu nguyện sức khỏe cho mẹ. Anh cho rằng mình chỉ đang học cách tu trong suy nghĩ, bước chân. Anh muốn trở về gần hơn với chính mình, để bản thân nỗ lực tu tập và cầu xin sức khỏe cho mẹ.

Tuấn Hưng cho rằng anh không cần phản bác, tiếp tục giữ tĩnh lặng và "buông bỏ những điều không đáng giữ, sự thong dong, tự tại đến từ chính mình".