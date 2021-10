Tình trạng của Jeongyeon (TWICE) gần đây khiến nhiều netizen Hàn kinh ngạc nhưng lại có phản ứng bất ngờ

Trong số các thành viên TWICE, Jeongyeon là người phải đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe hơn cả. Vào hồi tháng 8/2021, JYP thông báo Jeongyeon phải tạm ngưng hoạt động cùng nhóm để điều trị chứng rối loạn lo âu. Tuy nhiên đây thậm chí không phải lần đầu mà nữ idol phải tạm ngừng chạy lịch trình khi vào tháng 10/2020 điều này cũng từng xảy ra. Được biết bên cạnh chứng rối loạn lo âu, Jeongyeon còn gặp chứng thoát vị đĩa đệm và dù đã phẫu thuật nhưng việc tập luyện vũ đạo quá nhiều cũng đã cho thấy bệnh tình cũ vẫn tái phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, Jeongyeon vẫn chưa thể quay lại các hoạt động quảng bá cùng TWICE. Tuy nhiên cô vẫn xuất hiện trong MV 'The Feels' - single tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của TWICE được phát hành hôm 1/10. Tuy nhiên phải đến khi video hậu trường MV 'The Feels' được đăng tải, netizen mới bắt đầu chú ý đến tình trạng sức khỏe của Jeongyeon. Theo đó những hình ảnh của nữ idol đã trở thành chủ đề gây xôn xao trên diễn đàn mạng Hàn Quốc và khiến nhiều người kinh ngạc.

Những hình ảnh của Jeongyeon tại hậu trường MV 'The Feels' của TWICE