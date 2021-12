Tình trạng "bơi thuyền giữa phố" làm nóng nghị trường

Your browser does not support the audio element.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ ngày 7-10/12, nhiều vấn đề "nóng" liên quan đến đời sống dân sinh đã được đưa ra thảo luận. Trong đó, tình trạng trung tâm TP Quảng Ngãi ngập sâu kéo dài nhiều ngày là vấn đề "nóng" nhất nghị trường.

Cuối tháng 10/2021, TP Quảng Ngãi trải qua đợt ngập sâu lịch sử, kéo dài suốt 2 ngày.

Tại phiên chất vấn vừa diễn ra, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi, nguyên nhân nào khiến khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi ngập sâu gây ảnh hưởng đến đời sống người dân?

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi - cho biết vấn đề ngập úng khu vực đô thị, nhất là tại TP Quảng Ngãi được dư luận rất quan tâm. Đặc biệt là đợt ngập sâu diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, trong tháng 10 vừa qua đã xảy ra 3 trận mưa lớn. Trong đó đợt mưa từ ngày 23-24/10 có lượng mưa lên đến 532 mm. Đây là lượng mưa kỷ lục, vượt mốc lịch sử đo được năm 2009 (325 mm). Mưa quá lớn, kéo dài trên diện rộng nên hạ tầng hiện có không đáp ứng nổi dẫn đến tình trạng ngập úng tại nhiều vị trí.