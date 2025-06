Tình trạng bệnh của chàng trai chăn bò từng gây sốt Sô Y Tiết

Sô Y Tiết sinh năm 1988 trong gia đình nghèo ở Bình Định. Khi bố mẹ qua đời, anh sống tại trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, do bệnh phổi của Sô Y Tiết ngày càng nặng, anh được bác gái đón về sống cùng. Di chứng của bệnh viêm phổi mãn tính khiến anh lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu. Không đủ sức khỏe làm việc nặng nhọc nên Sô Y Tiết nhận công việc chăn bò thuê.

Năm 2020, anh vừa chăn bò, vừa nghêu ngao hát, đếm số bò bằng tiếng Anh theo điệu nhạc "One, two, three... Yeah, yeah, yeah, yeah" rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.