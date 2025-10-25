Tình trạng bất ổn của Khoa Pug

Việc 3 cái tên Khoa Pug, Vương Phạm và Johnny Đặng bị réo gọi liên tục cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Từ khi ông trùm Chen Zhi bị truy nã quốc tế với cáo buộc "lừa đảo xuyên quốc gia", Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt thì mạng xã hội "bừng sáng" với 3 cái tên có liên quan mật thiết với cư dân mạng Việt Nam là Khoa Pug, Vương Phạm và Johnny Đặng.

Trong đó, cõi mạng đều biết cả 3 người này từng có mối quan hệ thân thiết và cả ba đều có điểm chung là siêu giàu. Johnny Đặng là vua kim cương, Vương Phạm triệu phú USD với khối bất động sản trải dài ở Mỹ và nổi nhất vẫn là Khoa Pug: vừa giàu có, vừa là dân chơi chi tiền không tiếc tay.

Màn chi tiền lấy tiền mới nhất của Khoa Pug là mua một lúc chục cái iphone 17 promax chỉ để làm YouTube chơi. Và Khoa Pug cũng mua chiếc iphone dát vàng duy nhất trên thế giới, có giá 300 triệu đồng (bằng giá chiếc ô tô điện VF3).

Nhưng đỉnh điểm của sự chơi nổi của Khoa Pug chính là việc đập xương kéo giò. Năm 2023, Khoa Pug phẫu thuật tại Mỹ, nâng chiều cao từ 1,67 m lên 1,75 m. Lần thứ 2 này, Khoa Pug chi khoảng 100.000 USD (2,5 tỉ đồng) để kéo dài cẳng chân thêm 7 cm, giúp cân đối với phần đùi đã kéo trước đó 8 cm, khắc phục tình trạng "lưng dài, chân ngắn".