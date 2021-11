Tính toán kết quả các hạng mục 'MAMA 2021' dựa trên điểm số quy đổi từ thành tích thực tế: BTS áp đảo ở cả 3 hạng mục Daesang nhưng vẫn có khả năng trượt giải

4. AKMU – "NAKKA" (with IU) - 12.168 điểm

5. Davichi – "Just Hug Me" - 7.324 điểm

Best Band Performance

1. JANNABI – "A Thought On An Autumn Night" - 32.426 điểm

2. DAY6 – "You Make Me" - 21.835 điểm

3. 10cm – "Sleepless in Seoul" (feat. AKMU's Lee Suhyun) - 13.723 điểm

4. CNBLUE – "Then, Now and Forever" - 11.230 điểm

5. N.Flying – "Moonshot" - 8.871 điểm

Best Collaboration

1. AKMU – "NAKKA" (with IU) - 41.225 điểm

2. Coldplay & BTS – "My Universe" - 31.789 điểm

3. Bi Rain – "Switch to Me" (duet with Park Jin Young) - 18.591 điểm

4. Gaeko & Kwon Jin Ah – "I Feel Like" - 3.091 điểm

5. Hyolyn & Dasom – "Summer or Summer" - 1.627 điểm

Best Hip Hop & Urban Music

1. ASH ISLAND – "MELODY" - 40.750 điểm

2. Song Mino – "Run away" - 17.834 điểm

3. Jessi – "What Type of X" - 16.111 điểm

4. YUMDDA – "9ucci" (feat. DOGE) - 268 điểm

5. CHANGMO – "GJD" - 78 điểm

Best OST

1. Lee Mujin – "Rain and You" ("Hospital Playlist 2") - 41.089 điểm

2. Jo Jung Suk – "I Like You" ("Hospital Playlist 2") - 32.254 điểm

3. Yang Yoseob & Jung Eun Ji – "Love Day (2021)" ("Romance 101") - 30.000 điểm

4. 10cm – "Borrow Your Night" ("Romance 101") - 26.592 điểm

5. Choi Yu Ree – "Wish" ("Hometown Cha-Cha-Cha") - 1.409 điểm

HẠNG MỤC DAESANG

Artist of the Year

(40% điểm giám khảo, 20% điểm digital trong nước, 20% doanh số album, 10% lượt view MV, 10% điểm digital quốc tế)

1. BTS - 51.280 điểm

2. IU - 24.284 điểm

3. NCT DREAM - 14.798 điểm

4. aespa - 14.509 điểm

5. Rosé - 11.169 điểm

6. NCT 127 - 9.058 điểm