Tình tiết vô lý trong 'Hương vị tình thân' khiến người xem bức xúc

Trích đoạn phim Hương vị tình thân tập 116

Hương vị tình thânđang đi dần đến những tập cuối và đang tỏ ra kém sức hút, đặc biệt là từ sau tập 100. Khán giả vốn đã khó chịu vì ngay từ đầu Hương vị tình thân đã có dung lượng phát sóng quá ngắn cho mỗi tập, xen quảng cáo quá nhiều thì nay thêm phần mệt mỏi vì nhiều tình huống thừa thãi trong khi suốt hơn 100 tập phim nhân vật chính vẫn chưa thể nhận bố mình.

2 tập phát sóng mới nhất liên quan đến nhân vật ông Sinh một lần nữa bị tình nghi giết người và bị bắt đi dù ông không phải là thủ phạm. Rõ ràng ông Tín - nhân vật bị chết, có tiền sử cao huyết áp, khi qua đời không có dấu hiệu từ ngoại lực nhưng không thấy cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi hay điều tra về tiền sử bệnh tật của ông Tấn. Đỉnh điểm là tập phát sóng tối 29/9, nhân vật chính Nam đã âm thầm đến tìm gặp người giúp việc trong gia đình nạn nhân để ghi âm lại lời nói của nhân chứng cung cấp cho luật sư không khác gì cảnh sát điều tra.