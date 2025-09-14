Tình tiết mới vụ xe máy va chạm ô tô chở phạm nhân khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ

Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 7h50 ngày 11/9, trên Quốc lộ 53, đoạn qua ấp Bình Thành, xã Trung Thành, giữa xe đặc chủng chở phạm nhân biển số 64A-003.00 chạy hướng Vĩnh Long - Trà Vinh với xe máy biển số 84B1-766.04 chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.