Tình tiết mới vụ C.P. Việt Nam; ngân hàng cho nhân viên nghỉ sớm chiều thứ Sáu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng phát hiện giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm tại 3/4 cơ sở của C.P. Việt Nam ở địa phương này đã hết hiệu lực.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh

Theo đó, với lợn (heo) bị dịch bệnh buộc phải tiêu hủy nằm trong Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người, người chăn nuôi sẽ nhận hỗ trợ 40.000 đồng/kg hơi.

Cơ quan chức năng phát hiện xe tải chở lợn chết ở Quảng Trị.

Ngân hàng đầu tiên cho nhân viên nghỉ sớm chiều thứ Sáu

Vừa hoàn tất việc tinh gọn hệ thống, từ 1/7 tới, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) sẽ chính thức áp dụng chính sách cho phép cán bộ nhân viên nghỉ làm từ 15h chiều thứ Sáu hàng tuần.

Việc cho phép nhân viên nghỉ sớm vào chiều thứ Sáu là một quyết định chưa từng có tiền lệ trong ngành ngân hàng. Đây là kết quả của một chuỗi các hoạt động tái cấu trúc và đổi mới mô hình vận hành, đang được LPBank triển khai thời gian qua.

Thương vụ 'khủng' giữa SeABank và AEON Financial Services đổ bể

Công ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính AEON (AEON Financial Services) vừa phát đi văn bản công bố thông tin về việc phát hiện vấn đề liên quan đến xử lý kế toán trước khi mua lại cổ phần tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF).

Văn bản cho biết vào tháng 10/2023, AEON Financial Services đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mua lại cổ phần tại PTF tại Việt Nam. Dẫu vậy, phía AEON Financial đã phát hiện các thông tin kế toán được công bố trước khi ký hợp đồng có vấn đề so với thực tế.

“Với lý do này, AEON Financial Services đã gửi thông báo đến SeABank để yêu cầu tuyên bố hợp đồng trên là vô hiệu", văn bản nêu.