Tính thuế TNCN: Mức giảm trừ gia cảnh cần nâng lên 17-18 triệu/tháng, áp dụng ngay

Tại bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ Quốc phòng đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 17,3 triệu đồng/tháng; nâng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,9 triệu đồng/tháng.

Lý do, mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành là 1,49 triệu đồng/tháng, đến nay (tháng 12/2024) mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 57,05%.

Hay, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 18 triệu đồng/tháng (216 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 8 triệu đồng/tháng.

Lý do, mức lương cơ sở đã tăng 2,03 lần (từ 1,150 triệu đồng năm 2013 lên 2,340 triệu đồng), do đó đề nghị điều chỉnh tăng mức giảm trừ phù hợp với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.