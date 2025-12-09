Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng

Mức đề xuất 15,5 triệu đồng/tháng còn thấp

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất chọn phương án 2 về mức giảm trừ gia cảnh.

Theo đó, đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, khi nâng mức giảm trừ gia cảnh, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế. Một phần cá nhân nộp thuế ở bậc 2 chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự, những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Tuy nhiên, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TPHCM, đánh giá, phương án đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh mà Bộ Tài chính đề xuất còn quá thấp, không đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người nộp thuế.