Tình thế khó khăn hiện tại của Song Hye Kyo

Sau thành công vang dội của The Glory, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng bằng bộ phim thuộc thể loại kinh dị trừ tà Dark Nuns. Lần này, cô không còn là hình tượng dịu dàng, mong manh như trước mà hóa thân thành một nữ tu lạnh lùng, gai góc, dám đối đầu với thế lực tà ác.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, thể hiện mong muốn thay đổi và thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù nỗ lực chuyển mình, Dark Nuns lại không mang đến cú hích như mong đợi, khiến Song Hye Kyo rơi vào thế yếu so với những đối thủ mạnh đang cùng tranh giải tại Rồng Xanh năm nay.



Lột xác trong hình tượng “nữ tu trừ tà” nhưng thiếu bệ phóng

Với Dark Nuns, Song Hye Kyo đảm nhận vai Sister Junia, một nữ tu cá tính, mạnh mẽ, thậm chí hút thuốc và dùng lời lẽ thô ráp, khác hoàn toàn hình ảnh “nữ thần Hallyu” thanh khiết nhiều năm qua. Báo The Korea Times nhận xét: “Song thể hiện một nữ tu nổi loạn, phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của điện ảnh Hàn”.

Tuy nhiên, cú “lột xác” này không đủ mạnh để làm khán giả bất ngờ. Trên trang South China Morning Post, Dark Nuns chỉ nhận được 2,5/5 sao, với lời chê: “Phim có dàn diễn viên giỏi nhưng kịch bản thiếu chiều sâu, khó tạo kết nối cảm xúc”. Nhiều ý kiến cho rằng phim lãng phí tiềm năng của dàn diễn viên, sa đà vào hành động dễ đoán và thiếu điểm nhấn kinh dị.

Sự nỗ lực của Song Hye Kyo trong diễn xuất được công nhận, không ngại phá bỏ hình ảnh an toàn, mang đến nét dữ dội, lạnh lùng mới. Nhưng một vai diễn dù tốt đến đâu cũng khó “cứu” một bộ phim có cấu trúc lỏng lẻo và ý tưởng chưa tới. Chính điều đó khiến Dark Nuns không thể trở thành cú hích giúp Song Hye Kyo vươn lên ở mùa giải điện ảnh 2025.



Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Rồng Xanh