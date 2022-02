Tịnh thất Bồng Lai vẫn đăng video YouTube khi đang bị điều tra, luật sư nói gì?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàng Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), và Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) hiện đang bị điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi 2017). Bị can Lê Tùng Vân đang được tại ngoại, các bị can khác đang bị tạm giam.

Ngày 3/2/2022, trên trang YouTube cá nhân, Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) đã đăng tải đoạn video chia sẻ về cuộc sống của Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) hiện tại.