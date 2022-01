'Tịnh thất Bồng Lai' trục lợi từ thiện vì sự dễ dãi của các gameshow?

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 4/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Qua kết quả xác minh ban đầu, đa số những đứa trẻ sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

"Tịnh thất Bồng Lai" bị điều tra việc lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi từ thiện (Ảnh: TL).

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" cũng được cho là sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Chưa kể, những cá nhân ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện.

"Tịnh thất Bồng Lai" bước vào showbiz như thế nào?