Tịnh thất Bồng Lai lên YouTube khoe đón Tết dù bị khởi tố, phẫn nộ chi tiết "mua nước mắt"

Những ngày cuối năm 2021, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) và điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Có 4 bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại bị tạm giam.

Ông Lê Tùng Vân khen 3 học trò là người hiền đức

Dù đang bị điều tra, khởi tố vụ án, người trong Tịnh thất Bồng Lai lâu lâu lại xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải video cập nhật tình hình. Trước đây, việc dẫn dắt các video đăng lên kênh YouTube và fanpage sẽ do Nhất Nguyên đảm nhiệm. Từ khi Nhất Nguyên bị tạm giam, Nhị Nguyên là người phụ trách.

Hình ảnh mới nhất của người trong Tịnh thất Bồng Lai, được quay vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần.