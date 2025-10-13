"Tinh thần Alaska" đóng băng: Nga chơi chiến lược nước đôi với Mỹ

Đối với Nga, hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage ngày 15/8 có hai mục tiêu chính thuyết phục Tổng thống Trump gây sức ép với Ukraine và châu Âu để đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow và phá băng trong quan hệ Mỹ-Nga. Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuần qua cho biết đã có rất ít tiến triển trên cả hai mặt trận và "động lực mạnh mẽ" đã bị mất. Ông nói rằng Moscow đã gửi đi tín hiệu sẵn sàng xây dựng lại quan hệ nhưng Washington vẫn chưa đáp lại.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska. Ảnh: Reuters

"Chúng ta có một nền tảng quan hệ nhất định với Washington nhưng đã rạn nứt và đang sụp đổ. Giờ đây, sự rạn nứt đã chạm đến nền móng”, ông Ryabkov nói.

Sau phát biểu của Thứ trưởng Ryabkov, một trợ lý của Điện Kremlin, kiêm người phát ngôn của Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, các mối quan hệ với Washington vẫn tiếp tục. Ông Putin vẫn tỏ ra lạc quan khi được hỏi về Ukraine và mối quan hệ với Mỹ.

"Đây là những vấn đề phức tạp cần được nghiên cứu thêm. Nhưng chúng tôi vẫn dựa trên cơ sở cuộc thảo luận diễn ra tại Anchorage", Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp báo.

Phát biểu với Kommersant, trợ lý Điện Kremlin nói rằng Nga đã đồng ý với những nhượng bộ hoặc các bước đi tương hỗ tại hội nghị thượng đỉnh Alaska và Moscow sẵn sàng thực hiện nếu Tổng thống Trump đạt được một số điều kiện nhất định từ Ukraine và các nước châu Âu.

Sự khác biệt rõ rệt về giọng điệu như vậy giữa các quan chức cấp cao và tổng thống rất hiếm thấy ở Moscow. Theo giới phân tích, điều đó cho thấy cho thấy chiến lược nước đôi trong cách tiếp cận mà Nga đang áp dụng - kết hợp giữa sự mềm mỏng và cảnh báo cứng rắn để thích ứng với mặt trận ngoại giao đang thay đổi kể từ khi thượng đỉnh Nga – Mỹ diễn ra.

Sự thất vọng của Tổng thống Trump

Mặc dù các đề xuất ​​của Tổng thống Trump đã có kết quả tích cực đối với tiến trình hòa bình tại Dải Gaza, nhưng ông lại thất vọng vì không thể làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Không có cuộc gặp mới nào giữa ông Trump và ông Putin trong chương trình nghị sự của Nga, Mỹ. Hai bên cũng không ấn định thời điểm tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo để cải thiện quan hệ. Mỹ chưa có đại sứ tại Moscow kể từ tháng 6/2025 nhưng cũng chưa đề nghị Nga chấp thuận người kế nhiệm.

Ông Trump từng nói có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine - phát biểu khiến ông Putin nổi giận, cho rằng điều đó sẽ hủy hoại hoàn toàn những gì còn sót lại trong quan hệ Mỹ - Nga.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết muốn ông Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky tổ chức đối thoại trực tiếp, song khả năng này khó xảy ra trong tương lai gần khi nhịp độ chiến sự đang leo thang. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ còn “quay ngoắt 180 độ”, cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, đồng thời gọi Nga là “con hổ giấy”.

Kêu gọi chia sẻ giá trị chung

Đáp lại, Nga đã áp dụng chiến thuật “vừa cứng vừa mềm”. Khi thì các quan chức nước này thể hiện thái độ cứng rắn, đe dọa đáp trả các hành động của Mỹ, khi thì nhấn mạnh vào những giá trị chung giữa hai bên. Ông Putin cho biết, Nga sẽ tự nguyện duy trì các giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai, theo hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn hiệu lực với Mỹ sau khi hiệp ước này hết hạn vào năm 2026 nếu Washington cũng làm điều tương tự.

Ông Trump nhận xét “đây có vẻ là một ý tưởng hay”, nhưng phía Mỹ vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Tại một hội nghị chính sách đối ngoại trong tháng này, ông Putin ca ngợi nỗ lực của ông Trump trong việc làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến ở Ukraine và đưa ra hàng loạt tuyên bố nhằm trấn an Mỹ. Tổng thống Putin cũng lên án vụ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, một đồng minh của ông Trump, cho rằng ông Kirk đã bảo vệ “các giá trị truyền thống” tương tự như những giá trị mà các binh sĩ Nga đang bảo vệ.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đồng thời là đặc phái viên của ông Putin, thường xuyên nhấn mạnh những nét tương đồng trong quan điểm và giá trị giữa hai nhà lãnh đạo nhằm hâm nóng quan hệ. Đôi khi ông Kirill Dmitriev công khai chỉ trích các đối thủ của ông Trump và đánh giá cao Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Phản đối và cảnh báo cứng rắn

Tuy vậy, Moscow vẫn đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Nga đã có phản hồi ngay lập tức trước ý tưởng ông Trump đưa ra về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Tổng thống Putin nói rằng bước đi như vậy sẽ đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của binh sỹ Mỹ trong cuộc chiến, phá hủy hoàn toàn quan hệ song phương và mở ra một giai đoạn leo thang mới.

Ông Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga, tuyên bố Moscow sẽ bắn hạ các tên lửa Tomahawk và ném bom các địa điểm phóng nếu Mỹ cung cấp tên lửa này cho Kiev, đồng thời “tìm ra cách đáp trả khiến Washington phải tổn thương”.

Trong một phát biểu cứng rắn khác, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói Nga sẽ nhanh chóng tiến hành thử hạt nhân nếu Mỹ làm điều tương tự, và khẳng định Moscow “vẫn có thể xoay xở được” nếu Washington không chấp nhận đề xuất kiểm soát vũ khí hạt nhân của ông Putin.

Ông Ryabkov cũng rút lại đề nghị của Nga về việc thảo luận số phận của nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại một nhà máy điện hạt nhân do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine, đồng thời cho biết Nga đang rút khỏi thỏa thuận với Mỹ về việc tiêu hủy plutonium cấp độ vũ khí.

“Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, từng có hy vọng rằng ông Trump sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga và cân nhắc đến lợi ích của các bên. Nhưng giờ đây Tổng thống Mỹ đã khiến chúng tôi hoàn toàn thất vọng”, cây bút Andrei Baranov của tờ Komsomolskaya Pravda nhận định.