Cuối cùng, người chiến thắng là Maya Benberry, đến từ bang Kentucky. Travis Kelce chọn lựa cô dù lòng còn nhiều nghi ngờ: "Anh yêu sự tự tin của em, nhưng đôi khi, em lại quá tự tin. Nó thể hiện sự kiêu ngạo. Anh đã bị thu hút bởi những người phụ nữ như vậy cả đời rồi, và những mối quan hệ đó đã không thành vì điều đó".

Trước khi trở thành một nửa của cặp đôi quyền lực được chú ý nhất thế giới, Travis Kelce đã có một vài mối tình công khai, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, tình sử của chồng Taylor Swift chẳng hề yên ả, và cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên 2 người chỉ hẹn hò vài tháng rồi "đường ai nấy đi". 7 năm sau, Travis Kelce nhớ lại những tháng ngày tham gia chương trình hẹn hò: "Mặc dù đó là ý tưởng hay nhưng giờ tôi không còn chắc nữa. Thực sự rất khó xử vì tôi không có nhiều điều để nói, hay định làm gì trong chương trình". Hôn phu của Taylor Swift chỉ cảm thấy vui vì "kiếm được 6 con số trong 2 tuần", và khoản thù lao này giúp anh mua được bất kỳ thứ gì anh muốn.

Kayla Nicole

Sau Maya Benberry, Travis Kelce hẹn hò với phát thanh viên thể thao kiêm người mẫu Kayla Nicole từ năm 2017 đến tháng 5/2022. Chuyện tình bắt đầu khi Travis Kelce tán tỉnh Kayla Nicole qua Instagram, theo dõi cô, xem story, ấn like mọi bài đăng: "Tôi cứ làm thế mãi, rồi cuối cùng vào đúng dịp năm mới, cô ấy cũng chịu thua. Bạn biết đấy, năm mới, con người mới của cô ấy thay đổi. Cô ấy cứ thế mà hành động, nhắn tin trực tiếp với tôi, và phần còn lại cứ thế trôi qua".

Họ còn ra mắt trên sự kiện thảm đỏ nhưng đã chia tay lần đầu vào tháng 8/2020. Có tin đồn Travis Kelce "cắm sừng" Kayla Nicole nhưng anh đã phủ nhận điều đó. Sau vài tháng, họ tái hợp nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi vào tháng 5/2022. Cặp đôi im lặng về lý do chia tay, nhưng Barstool Sporst cho rằng nguyên nhân nằm ở Travis Kelce luôn chia đôi hóa đơn với Kayla Nicole. Tuy nhiên cả 2 đều lên tiếng phủ nhận.