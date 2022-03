Tỉnh nghèo bất ngờ có lượng ô tô đăng ký mới đứng top đầu cả nước

Năm 2021, lượng ô tô cả nước tiêu thụ là 287.637 xe. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Nghệ An, năm 2021 số lượng ô tô các loại do người dân mua và đăng ký lần đầu tại Nghệ An là 14.628 xe, xếp vị trí thứ 4 cả nước.

Với số lượng hơn 14.000 xe đăng ký trong năm 2021, trung bình mỗi tháng tại Nghệ An có hơn 1.000 chiếc ô tô dưới 10 chỗ đăng ký mới. Trong 3 năm liên tục (2019-2021), Nghệ An đều nằm ở top 3 tỉnh thành tiêu thụ nhiều ô tô nhất cả nước.