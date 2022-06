Tính năng này của iPhone sẽ giúp bạn tập trung hoặc ngủ ngon hơn

Ngoài ra, bạn còn có tùy chọn Use When Media Is Playing (Sử dụng khi phương tiện phát) cho phép phát âm thanh nền trong khi phát nhạc trên điện thoại và tùy chọn Stop Sounds When Locked (Dừng âm thanh khi được khóa) giúp ngừng phát âm thanh trong nền khi màn hình bị khóa.

Bạn có thể truy cập nhanh tính năng Background Sounds bằng cách thêm tùy chọn Hearing (Nghe) vào Control Center (Trung tâm điều khiển). Cách thực hiện như sau:

Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và chọn Control Center (Trung tâm điều khiển).

Ở màn hình hiện ra, bạn tìm đến tùy chọn Hearing (Nghe) và bấm nút hình dấu cộng nằm bên cạnh nó.

Sau này khi bạn muốn bật âm thanh trong nền trên iPhone, hãy mở Control Center (Trung tâm điều khiển), sau đó bấm và giữ lên nút Hearing (Nghe) hình lỗ tai người, sau đó chọn Background Sounds.

Tại đây, bạn có thể bấm lên tùy chọn Background Sounds để chọn kiểu tiếng ồn trắng khác, cũng như tăng giảm âm lượng của tiếng ồn trắng theo ý muốn bằng thanh trượt Âm lượng.