Tính năng được mong đợi nhất của Galaxy S26 Ultra khiến fan Samsung thất vọng

Nguồn tin đến từ Android Headlines và OnLeaks, cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ mang dáng vẻ mới so với người tiền nhiệm S25 Ultra, với các góc máy bo tròn nhiều hơn và cụm camera được thiết kế lại.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Thiết kế bo cong mềm mại, giữ lại S Pen

Nếu như Galaxy S24 Ultra từng tạo nên nét góc cạnh mạnh mẽ, thì S25 Ultra đã bắt đầu chuyển sang phong cách mềm mại hơn. Giờ đây, Galaxy S26 Ultra thậm chí còn tròn trịa hơn, với các cạnh cong rõ rệt, đúng như mô hình mà nguồn tin Ice Universe từng tiết lộ hồi tháng 9.

Thiết kế cụm camera sau của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: OnLeaks / Android Headlines

Một điểm đáng chú ý khác là S Pen vẫn tiếp tục được giữ lại. Thông tin rò rỉ cho rằng bút stylus này cũng sẽ được tinh chỉnh, với phần thân tròn hơn, tạo cảm giác cầm thoải mái và đồng bộ hơn với thiết kế tổng thể của máy.

Galaxy S26 Ultra: Những nâng cấp nhỏ giọt và câu hỏi lớn về giá