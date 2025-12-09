Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt

Du Lam| 12/09/2025 09:53

Apple mang tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) lên nhiều dòng tai nghe AirPods, ra mắt cùng iOS 26 nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Tại sự kiện ra mắt AirPods Pro 3, Apple đồng thời giới thiệu tính năng Live Translation, cho phép người dùng trò chuyện đa ngôn ngữ rảnh tay ngay trên tai nghe.

Không chỉ có mặt trên mẫu tai nghe mới nhất, dịch trực tiếp cũng sẽ được hỗ trợ trên AirPods 4 bản chống ồn chủ động (ANC) và AirPods Pro 2.

Theo website hỗ trợ của Apple, tính năng Live Translation với AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt. Ngoài ra, cũng không áp dụng với người dùng đang sống tại EU và tài khoản Apple tại EU.

jpusuagh.png
Cận cảnh tai nghe AirPods Pro 3. Ảnh: Cnet

Giai đoạn đầu, Live Translation hỗ trợ dịch theo thời gian thực giữa tiếng Anh (Anh, Mỹ), tiếng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha (Brazil) và Tây Ban Nha. Các ngôn ngữ khác gồm Ý, Nhật, Hàn và Trung (giản thể) sẽ được bổ sung trong năm nay.

Live Translation hoạt động bằng cách cho phép người dùng đeo AirPods và nói chuyện như bình thường, còn iPhone hiển thị phụ đề dịch trực tiếp bằng ngôn ngữ mà người đối thoại lựa chọn.

Nếu cả hai cùng sử dụng AirPods tương thích và bật dịch trực tiếp, trải nghiệm trở nên mượt mà hơn: tính năng chống ồn chủ động sẽ tự động giảm âm lượng giọng nói đối phương, giúp người dùng tập trung vào phần dịch nhưng vẫn duy trì nhịp trò chuyện tự nhiên.

Để sử dụng Live Translation, AirPods cần được cập nhật firmware mới nhất và ghép đôi với iPhone tích hợp Apple Intelligence chạy iOS 26 trở lên. Điều này đồng nghĩa iPhone 15 Pro và các mẫu ra mắt sau đó mới được hỗ trợ. Apple cho biết sẽ phát hành firmware chính thức đồng thời với iOS 26 vào ngày 15/9.

