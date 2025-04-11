Tính năng 'ẩn' giúp laptop Windows chạy nhanh như mới

Chỉ sau vài tháng, ảnh, video và ứng dụng mới khiến ổ cứng trên laptop nhanh chóng đầy ắp. Khi bộ nhớ gần kín, hiệu suất Windows giảm rõ rệt: mở phần mềm chậm, lưu tệp trễ, thậm chí thao tác cơ bản cũng bị "lag".

Dù ổ SSD vốn nhanh, việc thiếu dung lượng trống khiến Windows khó xử lý tệp tạm, cập nhật và bộ nhớ ảo. Nếu xóa file, dọn rác thủ công, vấn đề vẫn tái diễn sau vài tuần. Nếu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào ổ ngoài hay đám mây, giải pháp bền vững là để hệ thống tự quản lý bộ nhớ thông minh. Đó là lúc Storage Sense phát huy tác dụng.

Storage Sense được tích hợp sẵn trong Windows, hoạt động âm thầm bằng cách xóa tệp tạm, dọn thùng rác, làm sạch thư mục Download và giải phóng bản sao cục bộ của các tệp đã sao lưu lên đám mây.