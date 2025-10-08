Tỉnh lớn nhất nước yêu cầu chấn chỉnh môi giới bất động sản

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư, sàn môi giới tham gia thị trường bất động sản trên địa bàn đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro và hành vi trục lợi trái pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, UBND các xã, phường và đặc khu được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản thường xuyên dưới nhiều hình thức.

Phối hợp với các chủ đầu tư công bố thông tin pháp lý của các dự án đang triển khai, các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, cảnh báo cho người dân cảnh giác các hành vi mua bán không lành mạnh, thông tin sai sự thật, tránh rủi ro, thiệt hại kinh tế phát sinh khi tham gia giao dịch.