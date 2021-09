Tính kết nối tạo giá trị mới cho đô thị vệ tinh?

Một loạt những tiện ích thông minh cũng được đưa vào cuộc sống, từ an ninh, vận hành đến căn hộ, và cộng đồng đã thuyết phục được những vị khách từ nhiều nước vốn có cuộc sống được trang bị công nghệ tới từng chi tiết.

Bởi vậy, theo tiết lộ, chỉ tính tới hiện tại, nơi đây đã có sự hội tụ của cộng đồng đa quốc gia từ 20 nước trên thế giới, gồm những chuyên gia nước ngoài, quản lí cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Đó cũng là môi trường quốc tế được nhiều gia đình tại Việt Nam hướng tới và đến nay đã có tới khoảng 20.000 cư dân đã chuyển về sinh sống tại đại đô thị này.

"Làn sóng từ Old Town - trung tâm cũ tới các New City - thành phố mới đang ngày một rõ nét và Vinhomes Smart City đang cho thấy là ngôi nhà lí tưởng cho cộng đồng quốc tế, những công dân hiện đại tại trung tâm mới phía Tây Hà Nội", ông Bùi Thạch Anh nhận định.

Với 2 đại đô thị “all-in-one”: Phía Đông là Vinhomes Ocean Park - “Quận Ocean - The New Hanoi”, và Vinhomes Smart City - “thành phố Tây ở phía Tây thành phố”, Vinhomes được xem là “Người tiên phong”, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kiến thiết mô hình “Đô thị đa cực” của Hà Nội.

Các New City có thể san sẻ áp lực thế nào cho Old Town? Các nhà đầu tư BĐS nên làm gì để bắt kịp xu hướng thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, trở thành “người tiên phong” trong kỷ nguyên mới? - Đón xem số đầu tiên của Talk Show NGƯỜI TIÊN PHONG số đầu tiên với chủ đề: “Old Town - New City | Hà Nội đa trung tâm & Những cuộc đại dịch chuyển” với sự tham gia của hai vị khách mời có tiếng trong lĩnh vực bất động sản là Shark Phạm Thanh Hưng – Phó chủ tịch hội đồng quản trị Cengroup và bà Phạm Thị Lan Phương – Giám đốc kinh doanh Vùng 2 Vinhomes.để tìm lời giải đáp.

Talkshow được phát sóng trực tuyến tại Fanpage Vinhomes lúc 20h, Chủ nhật, 26/09/2021.

Theo dõi chi tiết thông tin chương trình tại: https://www.facebook.com/vinhomes.vn