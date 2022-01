Tình huống pháp lý trong việc Giám đốc CDC Bình Phước trả lại quà Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước (Ảnh: Trung Kiên).

Thể hiện sự thành khẩn, không né tránh việc đã nhận quà

Nêu ý kiến về việc Giám đốc CDC Bình Phước trả lại quà nhận từ Việt Á, theo Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị, việc này thể hiện sự thành khẩn, không tránh né sự thật. Tuy nhiên đến nay vị này mới có thông tin đã báo cáo và mong muốn trả lại quà là đã vi phạm các quy định về việc xử lý quà tặng được quy định tại luật phòng chống tham nhũng.

Việc xác định có hay không hành vi nhận hối lộ thì sẽ được làm sáng tỏ thông qua hoạt động điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Hành vi nhận hối lộ được xác định như sau: "Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ".

Theo đó chỉ cần sự hứa hẹn sẽ nhận những lợi ích vật chất để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ đã cấu thành tội nhận hối lộ. Việc trả lại tiền đã nhận không làm thay đổi bản chất của việc nhận hối lộ.