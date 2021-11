Tinh hoa gốm Việt nhìn từ bộ sưu tập An Biên

Your browser does not support the audio element.

Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Sưu tập An Biên tổ chức trưng bày chuyên đề "Gốm Việt Nam: Một truyền thống riêng biệt - Nhìn từ sưu tập An Biên". Trưng bày vừa khai mạc sáng 19/11/2021 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Đến với trưng bày, du khách có cơ hội được thưởng lãm gần 70 hiện vật gốm men đặc sắc, được tuyển chọn từ bộ sưu tập cổ vật An Biên của nhà sưu tập Trần Đình Thăng (Hải Phòng) và một số hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.