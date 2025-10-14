Tình hình Phương Oanh ngay sau khi shark Bình bị bắt

Phương Oanh kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống trong thời gian gần đây

Các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh vẫn hoạt động bình thường, không khóa bình luận, song cô hạn chế chia sẻ về đời sống riêng. Phim Gió ngang khoảng trời xanh có Phương Oanh tham gia vẫn được phát sóng đều đặn. Dưới các bài đăng của cô, nhiều nghệ sĩ để lại lời động viên.

Chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình trải qua nhiều sóng gió. Năm 2022, cặp đôi lộ tin hẹn hò khi loạt hình ảnh thân mật bị lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận bởi thời điểm đó Shark Bình đã có một cuộc hôn nhân, còn Phương Oanh là diễn viên nổi tiếng. Cô từng chia sẻ từng rơi vào khủng hoảng, nhưng nhờ tình yêu và sự ủng hộ của người thân, bạn bè, cô đã vượt qua.