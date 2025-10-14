Tình hình Phương Oanh ngay sau khi shark Bình bị bắt

Chiều 14/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx. Ngay sau khi thông tin được công bố, nữ diễn viên Phương Oanh - vợ Shark Bình - cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Hiện Phương Oanh chưa có phản hồi nào trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của cô là ngày 11/10, chỉ gồm biểu tượng trái tim xanh và đoạn clip kèm ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Trước đó, ngày 3/10, cô xuất hiện cùng hai con trong lễ Trung Thu tại trường.
Các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh vẫn hoạt động bình thường, không khóa bình luận, song cô hạn chế chia sẻ về đời sống riêng. Phim Gió ngang khoảng trời xanh có Phương Oanh tham gia vẫn được phát sóng đều đặn. Dưới các bài đăng của cô, nhiều nghệ sĩ để lại lời động viên.
Chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình trải qua nhiều sóng gió. Năm 2022, cặp đôi lộ tin hẹn hò khi loạt hình ảnh thân mật bị lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận bởi thời điểm đó Shark Bình đã có một cuộc hôn nhân, còn Phương Oanh là diễn viên nổi tiếng. Cô từng chia sẻ từng rơi vào khủng hoảng, nhưng nhờ tình yêu và sự ủng hộ của người thân, bạn bè, cô đã vượt qua.