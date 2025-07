Tình hình hiện tại của Tiktoker Bốp Bọt Biển sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đức

“Hiếu luôn được biết đến là một người vui vẻ, năng động và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bạn là người con hiếu thảo với mẹ, là người bạn, đồng nghiệp tốt bụng, luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên khi ai đó gặp khó khăn.

Nhiều người biết đến Hiếu trên TikTok biệt danh Bốp - nơi bạn truyền năng lượng tích cực đến mọi người với câu slogan: ‘You are kind, you are smart, you are important’ (Tạm dịch: Bạn tốt bụng, bạn thông minh, bạn rất quan trọng)”, trích từ bài đăng gây quỹ.

Cư dân mạng chúc chàng trai trẻ sớm phục hồi, sớm lấy lại nguồn năng lượng tích cực vốn có.

Với mục tiêu kêu gọi được 100.000 EUR (hơn 3 tỷ đồng), chiến dịch bắt đầu từ ngày 20/7. Đến sáng 24/7 (theo giờ Việt Nam), hoạt động gây quỹ cho Hiếu đã được dừng lại. Kết quả gây quỹ là 195.280 EUR (gần 6 tỷ đồng).