Tình hình hiện tại của 'PSY nhí' từng gây bão 'Gangnam Style'

Tận dụng độ nóng của Gangnam Style, năm 2013, Hwang Min Woo chính thức ra mắt làng nhạc với việc phát hành single album Show + Time. Tuy nhiên kể từ năm 2017, Hwang Min Woo không ra mắt thêm album nào và cũng ít xuất hiện trên sóng truyền hình.

Sau hơn nửa thập kỷ vắng bóng, Hwang Min Woo khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ việc lột xác trở thành ca sĩ nhạc trot.

Theo trang tin tức Hàn Quốc Insight, Hwang Min Woo cùng em trai Hwang Min Ho tham gia Mister Trot 2 – The Beginning of a New Legend của TV Chosun. "Tiểu PSY" ngày nào nay vẫn nhận được sự chú ý không chỉ với kỹ năng nhảy múa mà còn bởi giọng ca ấn tượng.