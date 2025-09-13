Tính giá hơn 8 triệu đồng cho 1 bát mì, quán ăn hứng 'bão' chỉ trích

Theo thông tin được SCMP đăng tải hôm 13/9, một quán ăn ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) mới đây đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi bị một thực khách đăng bài "tố" chặt chém.

Mức giá được niêm yết trên thực đơn. Ảnh: Handout

Bảng cập nhật giá trên thực đơn của nhà hàng này được áp dụng từ tháng 8 đã có sự điều chỉnh. Theo đó, hầu hết các món ăn tại đây đều có giá trên 2.000 Nhân dân tệ (7,4 triệu đồng).

Các món mì của quán đồng giá là 2.188 NDT (8,1 triệu đồng) với các nguyên liệu chính bao gồm 120g hành tây, 130g trứng hoặc 10g trứng cá muối tươi, 270g lươn, 400g tôm đỏ và 210g bào ngư.