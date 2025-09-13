Tình dục hóa thần tượng

Ngày 10/9, trên diễn đàn Reddit xuất hiện bài đăng có tiêu đề “Fan Kpop làm thế này thật kỳ lạ. Không thể tin được là chuyện này lại trở thành xu hướng”.

Nội dung bài đăng phản đối việc cộng đồng fan Kpop, chủ yếu đến từ Indonesia, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra ảnh thân mật với thần tượng. Người đăng bài quan ngại trào lưu mới gây nguy hiểm cho nghệ sĩ. Cụ thể là hình ảnh của người nổi tiếng có thể bị chỉnh sửa theo hướng quá đáng hơn, không còn dừng lại ở việc ôm ấp hay hôn má (như ảnh kèm theo).

Fan Kpop cảnh báo về trào lưu tạo ảnh thân mật với thần tượng bằng AI.

Theo chủ bài đăng, đông đảo người hâm mộ Cortis, nhóm nhạc nam của BigHit (Hybe), nổi giận khi một số người chế ảnh của Keonho, thành viên chưa đủ tuổi thành niên (SN 2009). Ian của nhóm Hearts2Hearts thuộc SM Entertainment cũng rơi vào tình huống tương tự.