Tỉnh đầu tiên tại Việt Nam có chính quyền số toàn diện

Song song với hành trình xây dựng chính quyền điện tử, Tiền Giang đón đầu chuyển đổi số với những giải pháp CNTT hiện đại nhất trên tất cả các lĩnh vực. Hơn 200 camera an ninh và camera giao thông được lắp đặt để giám sát và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống wifi thông minh phục vụ du lịch; xây dựng các lớp bản đồ số hóa các đối tượng cần quản lý như: giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp… Hệ thống VnEdu hiện được triển khai toàn diện cho 163 trường học các cấp với trên 9.000 giáo viên các cấp ứng dụng.

Là địa phương vùng cửa ngõ vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có vị trí địa lý quan trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm qua, Tiền Giang xác định mục tiêu phát triển phải gắn liền với ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số.