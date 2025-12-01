Tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong mưa lũ

Từ miền Trung nắng gió, nơi từng oằn mình gánh chịu bao trận bão giông, những chuyến xe, những tấm lòng lại tất tả ngược ra Bắc, chở đầy tình thương và niềm sẻ chia. “Lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” - những lời răn dạy của cha ông lại được viết tiếp bằng hành động, bằng những nghĩa cử lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.

Và giữa dòng nước đục ngầu nơi vùng ngoại thành Hà Nội, hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc giản dị, lội bùn, bắt tay từng người dân, hỏi han từng nhà trở thành khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam. Ở đó, không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ, mà còn là biểu tượng của một dân tộc biết yêu thương, biết đứng bên nhau khi hoạn nạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ và động viên bà con tại các xã bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những ngày này, khắp đất nước lại sáng lên ngọn lửa nghĩa đồng bào. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành phố đến thôn quê, những bàn tay nắm lấy nhau, những tấm lòng hướng về nhau như một mạch nguồn vô tận chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Bởi hơn bao giờ hết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào chính là sức mạnh giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách, dựng xây tương lai từ chính lòng nhân ái của mình.

Từ thuở lập nước, người Việt Nam đã sống trong triết lý nhân sinh sâu sắc: Yêu thương và nương tựa lẫn nhau để vượt qua gian khó. Hai tiếng “đồng bào” - cùng bọc - không chỉ là tên gọi, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn chung, về mối dây thiêng liêng gắn kết mọi người dân trên dải đất hình chữ S.