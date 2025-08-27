Tình cờ lướt mạng, cô gái bất ngờ tìm thấy mẹ ruột sau hơn 30 năm thất lạc

Theo Chao News, người phụ nữ may mắn là Yan, 32 tuổi, hiện làm việc tại một nhà máy giày ở Ôn Châu (Chiết Giang).

Yan tình cờ lướt trúng video ngắn tìm con của bà Xu. Ảnh: Douyin

Trong lúc lướt xem video ngắn trên mạng xã hội, Yan bất ngờ thấy một người phụ nữ trung niên có gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng.

Người phụ nữ đó là bà Xu, 52 tuổi, quê ở Giang Tây, nhiều năm qua thường xuyên đăng video và phát sóng trực tiếp với hy vọng tìm lại cô con gái thất lạc.