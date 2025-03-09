Tình cảnh trái ngược của Honda và Nissan tại Trung Quốc

Trong nỗ lực giành thị phần tại thị trường Trung Quốc vốn ngày càng khó khăn, các hãng xe lâu năm không chỉ cung cấp những sản phẩm toàn cầu mà còn phát triển những mẫu xe điện được thiết kế riêng, đáp ứng thị hiếu và kỳ vọng của người dùng bản địa.
Nissan đang làm khá tốt với mẫu sedan điện giá rẻ N7 do liên doanh Dongfeng sản xuất. Một hãng xe Nhật khác là Honda cũng thử sức với dòng Ye phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, nhưng kết quả lại kém khả quan.
Theo dữ liệu mới nhất, doanh số xe điện của Honda tại Trung Quốc trong quý II/2025 giảm 2% xuống chỉ còn 2.900 xe, bất chấp việc hai mẫu S7 và P7 vừa ra mắt thị trường.
Vấn đề lớn bắt nguồn từ chiến lược giá: S7 khi ra mắt có giá khởi điểm 259.900 nhân dân tệ (khoảng 944 triệu đồng). Con số này được đánh giá là không đủ cạnh tranh tại Trung Quốc, buộc Honda phải giảm giá tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 218 triệu đồng) không lâu sau khi ra mắt.
Không chỉ giá bán, các tính năng của xe cũng chưa đáp ứng kỳ vọng. Cả S7 và P7 đều trang bị hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing 360+, nhưng thiếu chức năng lái rảnh tay - vốn ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện mới tại Trung Quốc.
Trước tình thế đó, Honda đã công bố hợp tác với công ty Momenta để phát triển công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hơn, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo từ DeepSeek cho phép người dùng tương tác giọng nói với hệ thống AI. Hãng cũng lên kế hoạch chuyển sang sử dụng pin LFP chi phí thấp hơn nhằm giảm giá thành.
Trong khi Honda vẫn đang loay hoay, Nissan lại ghi nhận những tín hiệu tích cực. Mẫu sedan điện N7 ra mắt đầu năm nay với giá chỉ từ 119.900 nhân dân tệ (khoảng 435 triệu đồng), đã nhận 17.000 đơn đặt hàng ngay trong tháng đầu tiên.
Riêng tháng 8, Nissan đã bàn giao 10.148 xe N7. Con số này vượt xa bất kỳ mẫu xe điện nào của Honda tại Trung Quốc, vốn chưa từng đạt doanh số trên 10.000 xe/tháng.