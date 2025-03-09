Tình cảnh trái ngược của Honda và Nissan tại Trung Quốc

Trong nỗ lực giành thị phần tại thị trường Trung Quốc vốn ngày càng khó khăn, các hãng xe lâu năm không chỉ cung cấp những sản phẩm toàn cầu mà còn phát triển những mẫu xe điện được thiết kế riêng, đáp ứng thị hiếu và kỳ vọng của người dùng bản địa.

Nissan đang làm khá tốt với mẫu sedan điện giá rẻ N7 do liên doanh Dongfeng sản xuất. Một hãng xe Nhật khác là Honda cũng thử sức với dòng Ye phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, nhưng kết quả lại kém khả quan.