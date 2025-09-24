Tình cảnh hoa hậu vừa bị tước vương miện

Sau khi bị tước vương miện, Baby Suphannee Noinuanthong cùng giám đốc quốc gia tỉnh Prachuap Khiri Khan đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình Thái Lan hôm 23/9 để xin cơ hội được tiếp tục giữ danh hiệu.

Sự việc Baby Suphannee Noinuanthong - tân Hoa hậu Hòa bình tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan bị tước vương miện sau một đêm đăng quang vì những hình ảnh không phù hợp trong quá khứ tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan.

Ông Kanchi - Giám đốc quốc gia tỉnh Prachuap Khiri Khan ngỏ ý rằng ban tổ chức Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 muốn xin ý kiến ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand Thailand - về việc cho Baby Suphannee Noinuanthong tiếp tục giữ danh hiệu.

Đáp lại, ông Nawat cho biết: "Nếu Kanchi muốn cho Suphannee Noinuanthong cơ hội giữ lại danh hiệu của mình, tôi sẽ cố gắng thảo luận và cân nhắc lại. Việc này tùy thuộc vào quyết định của Kanchi".

Trong buổi phát sóng trực tiếp có sự tham gia của một luật sư để làm sáng tỏ thêm vụ việc. Luật sư đã hỏi Suphannee Noinuanthong có biết trong hợp đồng với ban tổ chức có quy định về việc không được quay chụp ảnh nóng hay không. Cô đã trả lời rằng chưa hề đọc hợp đồng nên không biết có quy định này.