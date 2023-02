Tỉnh Bình Dương có thêm một thành phố

Ở An Giang, thị xã Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Tịnh Biên; thị trấn Đa Phước trên cơ sở xã Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An trên cơ sở xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới.

Với Quảng Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa 5 xã lên phường, gồm: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương. Xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn lên thị trấn.

Trong khi đó, xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương và xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, được đưa lên thành thị trấn; xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên lên phường.

Ở Thái Nguyên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ lên thị trấn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Ở Bến Tre có 3 đơn vị hành chính được đưa lên thị trấn gồm: Xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành; xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri và xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.