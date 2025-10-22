Tình báo Hàn Quốc: Khoảng 1000-2000 công dân bị nghi tham gia lừa đảo ở Campuchia

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Yonhap| 22/10/2025 19:40

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), khoảng 1.000 đến 2.000 người Hàn Quốc được cho là liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Theo thông tin từ cuộc họp kín của NIS, nghi phạm chính trong vụ sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia cũng đã được xác nhận là đồng phạm của kẻ cầm đầu đứng sau một vụ án ma túy lớn ở quận Gangnam (Seoul) năm 2023. NIS nhận được thông tin tình báo về cái chết của sinh viên trên chỉ 3 ngày sau vụ việc và xác định danh tính nghi phạm trong vòng 8 ngày. Cảnh sát hiện vẫn đang truy bắt đối tượng này.

tinh bao han quoc khoang 1000-2000 cong dan bi nghi tham gia lua dao o campuchia hinh anh 1
Nhóm công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia do nghi ngờ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã trở về nước qua sân bay quốc tế Incheon ngày 18/10/2025, sau khi chính quyền Campuchia quyết định trục xuất họ. Ảnh: Yonhap

NIS cho biết, 57 người Hàn Quốc nằm trong số 3.075 nghi phạm bị cảnh sát Campuchia bắt giữ từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Theo NIS, hiện có khoảng 50 cơ sở lừa đảo đang hoạt động tại Phnom Penh, Sihanoukville và một số khu vực khác của Campuchia, với ước tính khoảng 200.000 người tham gia vào các hoạt động phi pháp này. Đáng chú ý, NIS cho rằng nhiều người Hàn Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo này nên được xem là “thủ phạm” hơn là “nạn nhân”, trái với cách mô tả ban đầu khi vụ việc mới được phát hiện.

“NIS giải thích rằng nhiều người sang Campuchia với động cơ tài chính và chủ động tham gia vào các hành vi phạm pháp, chẳng hạn như cung cấp hoặc sử dụng điện thoại di động trái phép", Nghị sĩ Park Sun-won cho biết. Theo ông: “Do đó, sẽ chính xác hơn khi xem nhiều người trong số họ, dù không phải tất cả, là nghi phạm hoặc đồng phạm, thay vì là nạn nhân của các đường dây lừa đảo".

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/tinh-bao-han-quoc-khoang-1000-2000-cong-dan-bi-nghi-tham-gia-lua-dao-o-campuchia-post1239885.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/tinh-bao-han-quoc-khoang-1000-2000-cong-dan-bi-nghi-tham-gia-lua-dao-o-campuchia-post1239885.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Tình báo Hàn Quốc: Khoảng 1000-2000 công dân bị nghi tham gia lừa đảo ở Campuchia
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: cpi@vietbao.vn

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO