Tình bạn tri kỷ hiếm có của Quyền Linh và cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Mới đây, Quyền Linh lặng lẽ xuất hiện tại nghĩa trang để viếng mộ người bạn tri kỷ là cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Đã 29 năm kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh ra đi, nhưng với Quyền Linh, hình ảnh người bạn hiền lành, ấm áp ấy vẫn như mới hôm qua.

“Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng giờ mưa quá, thành phố lại ngập nước nữa nên chưa thấy ai tới. Ráng đợi chút xíu nữa tạnh mưa, bạn bè sẽ tới thắp hương cho bạn nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nha… Ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó hương vị của tình huynh đệ”, Quyền Linh viết trên trang cá nhân.

Quyền Linh đến viếng mộ người bạn quá cố Lê Công Tuấn Anh.

Quyền Linh, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang từng là 4 người bạn chơi rất thân thiết với nhau, có với nhau nhiều kỷ niệm.