Tính ẩn danh của tiền mã hóa bị hoài nghi sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin

Theo các chuyên gia, việc sử dụng khoá cá nhân yếu hoặc khả năng có nội gián có thể đã giúp cơ quan thực thi pháp luật Mỹ lần ra số Bitcoin do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group, nắm giữ. Chen bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo đầu tư quy mô lớn tại Campuchia. Bitcoin đã từ lâu trở thành công cụ phổ biến trong các hoạt động ngầm nhờ tính ẩn danh của nó.

Tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận đã tịch thu 127.271 Bitcoin từ Chen - một người sinh ra ở Trung Quốc, mang quốc tịch Anh và Campuchia. Chen bị truy tố vì âm mưu gian lận điện tín và rửa tiền, liên quan đến các trại lừa đảo lao động cưỡng bức. DOJ cho biết đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Chen Zhi, doanh nhân 38 tuổi quốc tịch Campuchia đang bị truy tố quốc tế. Ảnh: princegroupchenzhi

DOJ không tiết lộ chi tiết cách họ tiếp cận được số Bitcoin nói trên, nhưng Angela Ang, Giám đốc chính sách của hãng nghiên cứu blockchain TRM Labs, nhận định vụ việc có thể “liên quan đến chuỗi di chuyển” diễn ra từ năm 2020. Thời điểm đó, số Bitcoin trong 25 ví của Chen đã bị chuyển chủ quyền và đơn khiếu nại của DOJ cũng gợi ý khả năng có một người trong cuộc chiếm đoạt tài sản.