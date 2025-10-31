Tinder siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến

31/10/2025 11:34

Ứng dụng hẹn hò Tinder đang đẩy mạnh tính năng xác minh khuôn mặt, nhằm tăng độ tin cậy giữa người dùng.

tinder-xac-minh-khuo.jpg
Tinder siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Đồ họa: Minh Vũ

Theo cập nhật mới, ứng dụng Tinder gần đây đã siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến khi các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Tinder có thể yêu cầu người dùng chụp ảnh selfie trực tiếp để hệ thống đối chiếu với ảnh đại diện hồ sơ. Nếu dữ liệu khớp, tài khoản được gắn dấu xác minh tin cậy.

Biện pháp này được xem là động thái nhằm giảm các vụ lừa đảo tình cảm, đánh cắp thông tin cá nhân và những trường hợp giả mạo danh tính vốn gây nhức nhối trên nền tảng.

Đối với nhóm người dùng nghiêm túc trong việc tìm kiếm mối quan hệ, việc xác minh khuôn mặt được đánh giá là tích cực. Họ cho rằng đây là một lớp đảm bảo giúp hạn chế nguy cơ gặp phải tài khoản giả hoặc lừa đảo.

Trên Reddit, nhiều bình luận ca ngợi đây là “bước đi đúng hướng nhưng phải minh bạch về cách xử lý dữ liệu”.

Nhiều người cho rằng xác minh khuôn mặt là cần thiết, nhưng nên để người dùng tự quyết định, tránh gây áp lực hoặc tạo cảm giác bị kiểm soát.

Thành viên Reddit có chia sẻ thêm: “Tôi ủng hộ xác minh khuôn mặt, nhưng hãy cho tôi biết dữ liệu được xử lý ở đâu và ai có quyền truy cập”.

﻿

Theo laodong.vn
https://laodong.vn/cong-nghe/tinder-siet-chat-xac-minh-khuon-mat-de-chong-lua-dao-hen-ho-truc-tuyen-1598813.ldo
Copy Link
https://laodong.vn/cong-nghe/tinder-siet-chat-xac-minh-khuon-mat-de-chong-lua-dao-hen-ho-truc-tuyen-1598813.ldo
Đọc tiếp
Lừa đảo công nghệ
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Cuộc sống số
              Tinder siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO