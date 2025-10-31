Tinder siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến

Theo cập nhật mới, ứng dụng Tinder gần đây đã siết chặt xác minh khuôn mặt để chống lừa đảo hẹn hò trực tuyến khi các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Tinder có thể yêu cầu người dùng chụp ảnh selfie trực tiếp để hệ thống đối chiếu với ảnh đại diện hồ sơ. Nếu dữ liệu khớp, tài khoản được gắn dấu xác minh tin cậy.

Biện pháp này được xem là động thái nhằm giảm các vụ lừa đảo tình cảm, đánh cắp thông tin cá nhân và những trường hợp giả mạo danh tính vốn gây nhức nhối trên nền tảng.

Đối với nhóm người dùng nghiêm túc trong việc tìm kiếm mối quan hệ, việc xác minh khuôn mặt được đánh giá là tích cực. Họ cho rằng đây là một lớp đảm bảo giúp hạn chế nguy cơ gặp phải tài khoản giả hoặc lừa đảo.