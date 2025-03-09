Tin vui cho fan Apple trước thềm sự kiện ra mắt iPhone 17

Chỉ còn một tuần nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện “Awe dropping” để ra mắt dòng iPhone 17. Trong khi giới công nghệ liên tục đồn đoán về mức giá mới, các nguồn tin trái chiều càng khiến bức tranh thêm phần rối rắm.

Các phiên bản màu dự kiến của iPhone 17 Pro. Ảnh: Technizo Concept

Lần này, có vẻ như tin tức lại đứng về phía người tiêu dùng – đặc biệt là những ai không muốn trả nhiều tiền hơn để sở hữu một chiếc iPhone mới.

Theo một báo cáo vừa được JPMorgan công bố, giá iPhone 17 có khả năng sẽ giữ nguyên hoặc chỉ tăng ở mức rất nhẹ. Báo cáo nhấn mạnh rằng, ngay cả khi xuất hiện mức giá khởi điểm cao hơn, cũng khó có thể coi đó là một đợt tăng giá thực sự.

Chiến lược “không tăng mà vẫn tăng”